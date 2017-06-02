Ярославль, 2 июня, 2017, 12:10 — ИА Регнум. 1 июня в Международный день защиты детей в Ярославском районе Ярославской области открылся профильный лагерь для активистов регионального отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» «РДШ — территория актива». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

Уполномоченный по правам ребенка в ЯО Лагерь Российского движения школьников под Ярославлем

В первую летнюю смену в лагерь пригласили активистов Российского движения школьников из пилотных школ области, Ярославля, Рыбинска, Некоузского, Тутаевского, Ярославского районов, а также клубы юных друзей полиции и юнармейцев. Это ребята, которые имеют успехи в учебе и в течение года были первыми помощниками, организаторами социальных, патриотических, гражданских инициатив для своих сверстников.

«Воспитание молодого поколения ответственными, целеустремленными и активными людьми — это важная задача семьи. Для реализации этой задачи создаются такие площадки для свободного творческого и гражданского развития детей, как лагерь «РДШ — территория актива». Желаю ребятам продуктивной работы и незабываемого отдыха», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.