Красноярск, 2 июня, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Бесплатный вход в парк флоры и фауны «Роев ручей» для всех ребят, яркий праздник «Добро пожаловать в Школу волшебства и чародейства», увлекательные квесты и экскурсии — такой подарок преподнес мальчишкам и девчонкам в День защиты детей Почётный гражданин города Красноярска и Красноярского края, известный меценат Хазрет Совмен.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Детский праздник в Красноряске

«Лето — время радости. Солнечного праздника и весёлых каникул!» — пожелал Хазрет Меджидович маленьким красноярцам.

Подтверждая слова известного мецената, все ребята, пришедшие в первый день лета в парк «Роев ручей», веселились от души. Начинающие волшебники осваивают навыки магии на уроках зельеварения, трансфигурации и левитации. Проходят квесты с опытами по физике и химии, соревнуются в стрельбе из лука, в кёрлинге…

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Детский праздник в Красноряске

«Мы учились показывать фокусы, а ещё играли в настольную игру, но только в ней мы сами были фишками и кидали огромный кубик. Это очень весело!» — делится эмоциями маленький красноярец Илья.

Активными участниками праздника стали воспитанники дома-лицея имени Хазрета Совмена. Мальчишки и девчонки проходили испытания на скорость и ловкость.

«В таких необычных конкурсах мы ещё никогда не участвовали: летали на метле, всей командой преодолевали дистанцию на больших лыжах и даже побыли немного лягушками. Конечно, победила дружба. Это незабываемый день!» — говорит учащаяся дома-лицея Лилия.

«Главный подарок для нас — это приезд Хазрета Меджидовича, которого мы всегда ждём. Спасибо ему за праздник и за всё, что он для нас делает», — отмечает воспитанница дома-лицея Маша.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Детский праздник в Красноряске

На этом сюрпризы для маленьких красноярцев от Хазрета Меджидовича Совмена не закончились. Сладкая вата, мороженое и катание на колесе обозрения вместе с родителями — такие подарки получил каждый ребёнок, пришедший в «Роев ручей».

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Детский праздник в Красноряске

«Мы поели сладкую вату и мороженое — теперь настроение отличное! Уже посмотрели животных, а теперь пойдем выступать на сцену. Мы занимаемся в музыкальной студии, и будем сегодня исполнять песни про детство», — делятся юные певицы Даши.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Детский праздник в Красноряске

«Моему сыну два с половиной годика, и мы решили, что сегодняшний день проведём в зоопарке, где организован такой прекрасный праздник. Уже на входе всех деток встречают ростовые куклы, сказочные животные, всех обнимают. Мы очень благодарны Хазрету Совмену за то, что он уделяет такое внимание нашим детям», — делится впечатлениями Екатерина, мама Аркадия.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Детский праздник в Красноряске

Александра, мама двух дочек: «Сегодня прекрасный день, все детки улыбаются, смеются, резвятся. Солнышко всех согревает. А сколько сюрпризов! Чего только стоит шоу мыльных пузырей — это всегда восторг детям! Как здорово, что есть такие люди как Хазрет Меджидович Совмен, который дарит добро».

А на острове Татышев прошёл большой футбольный праздник на призы мецената.

Участники и зрители турнира на время проведения праздника окунулись в атмосферу настоящей сказки «Путешествие в страну детства». В сказочной постановке, которая сопровождала весь футбольный турнир, приняли участие около 100 артистов, удивляющих зрителей цирковыми и эстрадными номерами, химическим шоу и футбольным фристайлом.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Детский праздник в Красноряске

В спортивной части праздника — футбольном турнире — приняли участие 16 команд, представляющих детские дома, муниципальные учреждения социального обслуживания и дворовые команды Красноярска в двух возрастных категориях: 2003−2005 годов рождения; 2006−2008 годов рождения.

Среди участников были две команды футбольного клуба «Тотем», представители которого в прошлом году стали чемпионами мира среди детей из детских домов и школ-интернатов.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Детский праздник в Красноряске

Президент ФК «Тотем» Сергей Горбунов: «Вот уже несколько лет нас связывают дружеские отношения с детским домом Хазрета Совмена: команда Совмена традиционно участвует в наших турнирах, мы, в свою очередь, с удовольствием приняли приглашение поучаствовать в сегодняшнем прекрасном празднике. Кроме того, все вы знаете, что Хазрет Меджидович совсем недавно подарил нашему детскому дому футбольную площадку. Очень здорово, что в сегодняшнем турнире команды детских домов наравне соревнуются с «домашними» ребятишками. Это важно для социализации детей, воспитывающихся в детских домах, ведь их общение с ровесниками становится более разносторонним».

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Детский праздник в Красноряске

Победители и призёры турнира:

Возрастная группа «2006−2008 гг.р.»

1 место — команда «Солнечный»

2 место — команда «ул. Урванцева»

3 место — команда «Тотем»

Возрастная группа «2003−2005 гг.р.»

1 место — «Кристалл»

2 место — «Звёздный»

3 место — «Черёмушки-1»

Победители и призёры турнира получили от Благотворительного фонда Хазрета Меджидовича Совмена кубки, медали, грамоты и наборы футбольной атрибутики (футбольные мячи, рюкзаки, сумки, спортивные бутылочки и насосы). Кроме того, все участники радовались сладким призам — мороженому. Каждой команде, независимо от занятого места, был вручен футбольный мяч.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Детский праздник в Красноряске

Инструктор команды «Кристалл» Валерий Смирнов: «Мы с ребятами очень довольны сегодняшним мероприятием. Мои мальчишки сыграли пять игр и взяли первое место, горжусь ими! Хочу отметить высокий уровень организации турнира и отличные призы. Как здорово, что у нашего города есть такие друзья как Хазрет Совмен! Думаю, что у детей ещё надолго останутся яркие впечатления от такого турнира».