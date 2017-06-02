Багдад, 2 июня, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Ирак снова стремится выйти из соглашения «ОПЕК плюс» по сокращению объемов добычи нефти. На этот раз все будет зависеть от того, как рынки отреагируют на уменьшения нефтепроизводства. Об этом сегодня, 2 июня, иракский министр нефти Джаббар аль-Лаиби заявил Sputnik на полях Петербургского международного экономического форума.

Нефть

Министр отметил, что Багдад изначально обращался к членам ОПЕК и другим нефтедобывающим странам с просьбой сделать исключение из сокращения добычи для Ирака, однако этого так и не произошло. Ирак оставил попытки убедить нефтедобытчиков предоставить стране квоту, чтобы помочь в укреплении ОПЕК, стабильности рынка и чтобы поддержать восстановление цен на нефть. Но возможности для этого все еще остаются.

Будет ли Ирак дальше пытаться «выбить» для себя исключение или оставит окончательно эти попытки, зависит от того, как будет вести себя рынок после пролонгации сделки, насколько эффективны окажутся эти сокращения, подчеркнул аль-Лаиби.

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Он также сообщил, что Багдад попросил российскую компанию «Лукойл», занимающуюся добычей нефти на иракском нефтяном месторождении, уменьшить объемы добычи черного золота на 25 тыс. баррелей в сутки. По словам министра, есть признаки того, что компания готова пойти на сокращения нефтедобычи. По крайней мере косвенно она подтвердила, что может пойти на такую меру.

Ирак, являющийся второй страной по добыче нефти в ОПЕК, изначально не хотел участвовать в следке «ОПЕК плюс». Еще до заключения соглашения о сокращении объемов добычи нефти в конце октября 2016 года иракский министр нефти говорил, что его страна не будет ограничивать себя по производству нефти, так как ей нужны деньги на военную операцию по освобождению второго самого крупного города страны Мосула от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Глава иракского государственного нефтяного комитета Фаллах аль-Амри тоже говорил, что Ирак не будет присоединяться к договоренностям картеля. Такая позиция способствовала снижению нефтяных котировок.

Однако 25 октября прошлого года по итогам переговоров иракского министра нефти Джаббара аль-Лаиби с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо было объявлено, что Ирак поддерживает сделку между странами ОПЕК и не ОПЕК по заморозке уровня добычи нефти, которая способствует росту цен на нефть, но при этом Багдад хочет сохранить свой нынешний уровень добычи углеводородов. Отмечалось, что для Ирака могут быть сделаны определенные исключения по нефтедобыче. В результате этого так и не произошло.

Причем принципиально позиция Ирака не изменилась. Уже в апреле 2017 года глава национального альянса страны Аммар аль-Хаким опять стал говорить, что Ирак может попросить исключить его из сделки по сокращению добычи нефти и нарастить собственную добычу. Речь шла об увеличении добычи с нынешних 4,4 млн баррелей до 5 млн баррелей в сутки во второй половине 2017 года. Хаким говорил, что, учитывая непростые обстоятельства, Ирак вправе надеяться на то, что другие страны ОПЕК сделают для него исключение, и страна получит возможность нарастить добычу. При этом Багдад в целом выразил поддержку усилиям ОПЕК по стабилизации рынка, писало ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

В целом, несмотря на то, что Ирак после Саудовской Аравии является крупнейшим нефтепроизводителем в ОПЕК, с 2014 года страна находится в состоянии экономического кризиса. Дело в том, что здесь доходы от нефти составляют 95% бюджета. Экономика значительным образом пострадала из-за обвала цен на нефть, постоянных нападений террористов и нестабильной политической ситуации внутри самой страны.

Продлением сделки «ОПЕК плюс» Ирак тоже был не сильно доволен, но все же согласился на это пойти. В преддверии очередного заседания ОПЕК и стран не ОПЕК в Вене 25 мая одним из основных вопросов было то, смогут ли Эр-Рияд и Багдад договориться по поводу пролонгации соглашения. Так, если Саудовская Аравия выступала за продление соглашение на девять месяцев, то Ирак готов был пролонгировать сделку только до конца 2017 года. В итоге члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, решили продлить венские договоренности еще на девять месяцев, объемы сокращений при этом остаются на прежнем уровне.