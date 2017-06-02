Москва, 2 июня, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Рубль стал ослабевать вслед за нефтью, стоимость которой упала ниже 50 долларов за баррель из-за выхода США из Парижского соглашения по климату. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

ИА REGNUM Рубль

«На следующей неделе возможна небольшая коррекция падения рубля, но вряд ли все потери будут отыграны», — отмечает Волков.

По его словам, реакция рынка нефти на политические события сегодня все еще «излишне эмоциональна», поэтому стоимость барреля вполне может снова оказаться выше 50 долларов. Однако укреплению российской валюты это не поспособствует.

«Рублю недолго осталось сопротивляться негативу — более активное ослабление, скорее всего, начнется во второй декаде июня», — уверен Волков.

Между тем, по его словам, это падение скорее всего будет постепенным. Однако если Федеральная резервная служба США заявит о более быстром снижении ставки, то российская валюта может довольно резко ослабнуть.

«В среднесрочной перспективе стоит ожидать стабилизацию курса в диапазоне 61−63 рублей за доллар, и это произойдет уже осенью», — считает Волков.