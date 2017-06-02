Чэнду, Китай, 2 июня, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Власти КНР уделяют пристальное внимание развитию технологий искусственного интеллекта. В конце мая программа AlphaGо одержала победу над чемпионом мира по игре в го Кэ Цзе со счетом 3:0. Сегодня, 2 мая, стало известно об очередном испытании, пройти которое предстоит другому роботу.

Cloudtweaks.com Робот-студент

Представители компании Zhun Xing Yun Xue Technology Co., Ltd., чья штаб-квартира расположена в китайском Чэнду, сообщили о том, что их новейшая разработка — робот AI-MATHS 7 июня сдаст национальный вступительный экзамен по математике, пишет «Синьхуа».

Гаокао — аналог российского ЕГЭ — обязательный выпускной экзамен для китайских школьников, результаты которого учитываются при поступлении в китайские университеты и колледжи.

В марте 2017 года AI-MATHS уже сдавал экзамен по математике. Тогда машина набрала 93 балла, что всего на 3 балла выше проходной отметки. За эти месяцы разработчики из Zhun Xing Yun Xue Technology доработали робота, ожидая от него более высоких результатов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в столице провинции Сычуань г. Чэнду состоялось необычное состязание — ученики одной из школ соревновались с роботом, оснащенном технологией искусственного интеллекта (ИИ), в сдаче национального экзамена по математике. С небольшим отрывом победу одержали школьники.