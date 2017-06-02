Москва, 2 июня, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Летняя боевая учеба пройдет на Черноморском флоте (ЧФ), Каспийской флотилии, в объединении ВВС и ПВО, железнодорожных войсках, а также на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южная Осетии.

Mil.ru Учения в ЮВО

Повышенное внимание в ходе боевой учебы будет уделяться вопросам организации взаимодействия между частями и соединениями видов и родов войск Вооруженных сил, дислоцированными на территории ЮВО.

Основной формой обучения войск по-прежнему остаются ротные и батальонные тактические учения.

На полигонах состоятся лагерные сборы соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии, ПВО, РХБ защиты, связи, инженерных войск.

Кроме того, особое внимание командования округа в летнем периоде обучения будет уделено подготовке команд к участию во всеармейских этапах Армейских международных игр-2017.

Напомним, за прошедший учебный период более чем на 30 полигонах проведено около 1,5 тыс. боевых стрельб в составе отделений и взводов, более 120 ротных тактических учений, а в рамках подготовки органов управления — свыше 250 штабных тренировок и более 20 тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений на местности с общевойсковыми соединениями и соединением береговых войск ЧФ.

В зимнем периоде обучения проведено около 30 летно-тактических учений, что на 10% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

Во время весенней призывной кампании, которая завершится 15 июля, планируется призвать около 25 тыс. юношей из субъектов РФ в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. На сегодняшний день уже призваны более 4 тыс. граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году запланировано более 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. При этом в учениях будет учитываться боевой опыт Сирии. В 2016 году было проведено 3630 учений, а также 5 внезапных проверок боеготовности войск.

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