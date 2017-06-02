Тула, 2 июня, 2017, 11:48 — ИА Регнум. 12 соглашений о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов на территории региона на общую сумму свыше 50 млрд рублей подписала делегация Тульской области с различными компаниями по итогам первого дня работы XXI Петербургского международного экономического форума 1 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В первый день форума губернатор Алексей Дюмин провёл ряд деловых встреч с руководителями государственных корпораций и инвестиционными группами

Тульская область в этом году представлена на форуме отдельным стендом: инвесторы могут ознакомиться с проектами особой экономической зоны «Узловая» и индустриального парка «Узловая», кластера «Октава». Также на стенде представлены проекты, посвященные культурно-туристскому и экономическому потенциалу Тульской области.

В рамках форума губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в работе сессии «Made in Russia». Создание национального бренда России». Глава региона рассказал о новых подходах в продвижении тульских брендов. Он проинформировал участников дискуссии о проведении международного театрального фестиваля «Толстой Weekend» и подписании соглашения с одним из самых популярных в мире авиаперевозчиков «Аэрофлот». Теперь тульский пряник и белевская пастила включены в бортовое меню авиакомпании.

В первый день Тульская область подписала соглашение с компанией Procter&Gamble, которая планирует инвестировать в регион порядка 5 млрд рублей. Это один из наиболее крупных проектов, планируемых к реализации в Тульской области. Кроме того, 4 млрд рублей планирует вложить ООО «СФТ Групп» в реконструкцию производственной линии на Алексинской бумажно-картонной фабрике. Три инвестиционных проекта компании «Унихимтек» предполагается реализовать в особой экономической зоне «Узловая».

Одно из важнейших соглашений было подписано с компанией «Российские железные дороги»: РЖД обозначила намерения по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Тула, которая станет частью важнейшей транспортной магистрали Москва — Сочи.

В рамках форума подписано концессионное соглашение между правительством Тульской области, ПАО «Сбербанк» и ЗАО «Региональная генерирующая компания №1» при поддержке Минстроя России. Оно предполагает реконструкцию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города Ясногорска с привлечением кредитных ресурсов на общую сумму 453 млн рублей. Это первое в России соглашение государственно-частного партнёрства такого рода.

В первый день форума губернатор Алексей Дюмин провёл ряд деловых встреч с руководителями государственных корпораций и инвестиционными группами.

Вся наша работа на форуме направлена на привлечение новых инвесторов в Тульскую область и создание новых рабочих мест, что будет способствовать экономическому развитию нашего региона и улучшению качества жизни туляков», — отметил Алексей Дюмин.