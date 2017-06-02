Улан-Удэ, 2 июня, 2017, 11:47 — ИА Регнум. «Не стоит переоценивать сказанные премьер-министром Монголии слова, это лишь дипломатическая беседа, не более того», — сказал корреспонденту ИА REGNUM российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов, комментируя заявление Жаргалтулгына Эрдэнэбата о том, что Монголия приступит к строительству ГЭС на Селенге только в том случае, если ученые придут к заключению, что негативного эффекта для озера Байкал не будет.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Эколог подчеркнул, что «бывший директор ГЭС Эгийн-гол Дурзе Одхуу тоже обещал беречь Байкал, однако Монголия не отказывается ни от одного из своих проектов ГЭС».

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«Монголия продолжает на эти проекты тратить деньги даже в условиях сложного экономического положения страны», — подытожил Александр Колотов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат встретился с врио главы Бурятии Алексеем Цыденовым. В ходе беседы премьер-министр заверил, что Монголия приступит к строительству ГЭС на Селенге только в том случае, если ученые придут к заключению, что негативного эффекта для озера Байкал не будет. По словам представителя Монголии, сейчас обсуждается создание совместной исследовательской группы для анализа возможных последствий для экологии Байкала от строительства ГЭС.

«Если будет строго доказано, что влияние негативно, монгольская сторона примет решение об отказе от строительства», — подчеркнул Жаргалтулгын Эрдэнэбат.

В ответ, выражая мнение жителей Бурятии, Цыденов заявил, что озеро уже мелеет на фоне засухи, и «строительство гидроэлектростанции, безусловно, ухудшит состояние озера Байкал», вопрос только в масштабах урона. При этом Цыденов подчеркнул, что ученые готовы в рамках совместной рабочей группы продолжить изучение данного вопроса.

Добавим, речь идет о планах Монголии по строительству трех ГЭС. По двум из них (Шурэн и Орхон) прошли общественные слушания в России. Что касается третьей (Эгийн-гол), Китай отказался от финансирования, и «сейчас Монголия лихорадочно ищет другого инвестора», объяснил Колотов.

Проект по строительству Шурэнской гидроэлектростанции, который в настоящее время рассматривается правительством Монголии, включает в себя сооружение плотины и водохранилища на участке реки Селенги, протекающем на территории Монголии. Селенга — река, впадающая в Байкал и обеспечивающая до половины ежегодного притока воды в озеро. Путем строительства ГЭС Монголия рассчитывает обеспечить себя необходимой энергией и ускорить экономическое развитие.

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Весной 2017 года в Бурятии и Иркутской области состоялись общественные слушания по проектам строительства ГЭС на Селенге. Экологи и местное население в большинстве своем высказались против строительства монгольских ГЭС, так как, по их мнению, это нанесет колоссальный вред Байкалу, и без того переживающему маловодный период.

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