Нью-Дели, 2 июня, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Использование мобильного интернета в Индии увеличилось за последний год девятикратно, сообщает 2 июня Agence France-Presse.

geralt Пользователи интернета

Причиной тому стал новый интернет-провайдер, значительно снизивший цены на данную услугу.

По данным на март 2017 года, граждане Индии использовали около 1,3 млрд гигабайт информации, в сравнении с показателем за аналогичный период годом ранее, который составил 150 млн гигабайт.

Подобный взрыв активности связан с тем, что в Индии был запущен новый оператор связи Jio, который предоставляет значительно более дешевые услуги для мобильного интернета.

Как следствие, многие мобильные операторы вынуждены были также снизить свои тарифы, что привело к падению средней стоимости интернета в Индии с $4,4 в месяц, до $1,9 за аналогичный период.

Индийский рынок считается достаточно перспективным для развития интернет технологий. В стране с населением более 1 млрд человек около 75% граждан не имеют доступа к глобальной паутине, что является как серьезным упущением, так и источником огромных прибылей в будущем.