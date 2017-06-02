Суонси, Великобритания, 2 июня, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Самый большой в мире айсберг может отколоться от Антарктического ледяного щита. При этом, по словам ученых, они не видят никаких способов предотвращения образования айсберга.

Sir48 Айсберг

По данным ученых, трещина между основным ледником и его отделяющейся части увеличилась на 17 км в течение шести дней. Длина участка, которым соединены ледники, теперь составляет всего 13 км.

Ученые считают, что отделение ледника может привести к резкому повышению уровня моря. При этом они отметили, что этот процесс обусловлен глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека.