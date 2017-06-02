Москва, 2 июня, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Самыми часто посещаемыми жителями России среди социальных сетей являются: ВКонтакте и Одноклассники. Так, 42% российских интернет-пользователей практически ежедневно пользуются ВКонтакте (в молодежных группах — 78% среди 18−24-летних, 54% среди 25−34-летних), 27% — Одноклассниками (среди 60-летних и старше — 40%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Всего же соцсети ВКонтакте и Одноклассники посещают 61% и 54% опрошенных соответственно.

Instagram с той или иной периодичностью просматривают 25%, страницы Facebook и Моего мира листают 20%. Twitter и Livejournal наименее популярны: ими пользуются 11% и 7%, соответственно.

Чаще всего интернет-пользователи в соцсетях просматриваю юмористические темы (43%), темы, связанные со здоровьем, интересуют 41%, новости о событиях в стране — 41%.

Также интересны страницы о еде и кулинарии (36%), о доме и семье (33%), путешествиях (32%), спорте (31%), науке и технике (28%).

Мужчины в первую очередь читают о спорте (45%), автомобилях (45%), науке и технике (43%), а женщины — о здоровье (54%), еде и рецептах (52%), семье и детях (46%).

У молодежи от 18 до 24 лет в ТОП-3 наиболее интересных тем вошли юмор (49%), спорт (44%), наука и техника (36%), а у людей преклонного возраста — новости (62%), здоровье (49%), питание (46%).

Реже всего листают страницы территориальных, профессиональных и учебных сообществ (15%, 14% и 14% соответственно).

Опрос проведен 20−24 апреля 2017 года. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Mediascope, аудитория интернет-пользователей в России в возрасте от 16 лет и старше составляет 70,4% населения страны (порядка 84 млн человек). Сегодня 56 млн жителей России пользуются интернетом на мобильных устройствах — смартфонах и планшетах (46,6% от всей аудитории).