Рыбинск, Ярославская область, 2 июня, 2017, 11:22 — ИА Регнум. В Ярославской области осужденные рыбинской колонии №12 впервые примут участие в тестировании по Всероссийскому комплексу «Готов к труду и обороне». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФСИН России по Ярославской области.

ИА REGNUM Колючая проволока

Осуждённые из колонии № 12 первыми в области решили присоединиться к всероссийскому движению по сдачи норм ГТО. В конце прошлого года они делали пробные сдачи и выполняли нормы, а этим летом решили сделать это официально. Колонию посетили представители некоммерческого партнерства «Спортивный Клуб «Буревестник — Верхняя Волга» и проверили готовность учреждения к сдаче нормативов. Три десятка осужденных выразили желание получить значок ГТО

«Осужденные серьезно готовятся к непростым спортивным состязаниям, каждый из участников хочет показать свои способности и, конечно, получить заветные знаки отличия высшей пробы», — рассказал заместитель начальника ФКУ ИК-12 УФСИН России по Ярославской области подполковник внутренней службы Игорь Кипров.

Но носить значок ГТО осужденные не смогут — он не регламентирован формой осужденного, но заслужившие его все равно получат значок и смогут его хранить и носить после освобождения.

«ИК-12 первая среди исправительных учреждения будет сдавать нормы ГТО. Уже заинтересовались другие колонии, и есть большая вероятность, что мы и в них проведем сдачу норм. А в августе сдавать нормативы будут и сотрудники УФСИН», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь УФСИН по Ярославской области Анна Частухина.