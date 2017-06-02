Оренбург, 2 июня, 2017, 11:18 — ИА Регнум. В Оренбурге население одолевают полчища комаров. Жители шлют жалобы в территориальное Управление Роспотребнадзора на больше количество насекомых в областном центре и пригородных поселках. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве, специалисты изучили видовой состав комаров и на основе исследований сделали заключение, что основное беспокойство у населения вызывают комары немалярийные рода Aedes.

francok35 Комар

В Роспотребнадзоре пояснили, что увеличению численности комаров способствовали теплая снежная зима, ранняя весна и обильное половодье с возникновением большого количества временных водоемов после паводка, в которых происходит развитие личинок комаров. Добавим, что аналогичная ситуация и с влиянием тех же факторов наблюдалась и весной 2016 года.

Массовый вылет комаров Aedes наблюдается один раз в сезон и приходится на май. Жизнеспособность комаров во многом зависит от сложившихся температурных условий и может составлять до 40 дней.

Данный вид комаров не представляет эпидемиологической опасности (не является переносчиком малярии и других болезней, передающихся кровососущими).

Стоит отметить, что Роспотребнадзор по итогам обследования территорий в районе детских лагерей отправил картограммы и рекомендации по обработкам. В загородных детских лагерях выполнены ларвицидные обработки на площади 78,7 га (в Оренбурге — 33 га), что составляет 100% площади потенциальных мест выплода комаров. Против летной формы комаров обработано 78,4 га (в Оренбурге — 64 тыс. кв. м).

В населенных пунктах противокомариные обработки не предусмотрены, поскольку нет на то эпидемических показаний. Поэтому населению советуют самостоятельно спасаться от кровососущих насекомых.

В качестве защитных средств от нападения комаров рекомендуется использовать репеллентные препараты, защитную одежду, сетки, пологи. Выплод комаров на дачах и в садах можно предотвратить, скашивая траву и закрывая емкости для полива крышками, и регулярной сменой в них воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге в 2017 году вдвое увеличено бюджетное финансирование на истребление комаров. Выделено 700 тыс. рублей, планируется обработать 1400 га.