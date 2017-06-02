Ярославль, 2 июня, 2017, 11:14 — ИА Регнум. В Ярославле в городском общественном транспорте в начале июня из-за холодов стали включать обогрев салона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Троллейбус в Ярославле

В Ярославле, как и во многих городах центральной России, стоит холодная погода, а 2 июня температура воздуха и вовсе упала до рекордных +5 градусов. На некоторых маршрутах общественного транспорта стали включать обогрев салона.

«На автобусах есть два вида обогрева. Автономное и встроенное. Автономное работает на солярке и включается зимой. Для осеннего и весеннего периода обычно используем второе. В каждой машине есть система охлаждения двигателя при помощи антифриза. Жидкость, охлаждая двигатель, нагревается и водитель может ручную включить систему обогрева, чтобы тепло шло в салон. Это не несет никаких дополнительных затрат, когда включать, определяет обычно сам водитель», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора АО «ПАТП-1» Александр Лукошков.

Правила перевозки пассажиров, в том числе и температурные режимы, регулирует «Методические указания по государственному санитарному надзору за перевозками населения городским пассажирским транспортом», утвержденные Минздравом СССР в 1982 году, но они регламентируют температуру воздуха в салонах общественного транспорта в холодное время, а как обогревать пассажиров в плюсовую температуру, оставляют на откуп водителей.

«В нашем транспорте установки включать отопление не было. Водитель и кондуктор сами разбираются, стоит это делать или нет. Бывает, что пассажиры просят включить или выключить и наши сотрудники к этому прислушиваются. Иногда бывают конфликтные ситуации. Большинство пассажиров в осенних куртках ходит, а женщина одела зимнюю шубу, и ей жарко. Она требует выключить отопление, но водитель не делает этого во благо остальных пассажиров», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель директора АО «Яргорэлектротранс» Валерий Байло.

Прогноз погоды в Ярославле на ближайшие три дня обещает температуру в 5−10 градусов тепла.