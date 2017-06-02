Киев, 2 июня, 2017, 11:14 — ИА Регнум. «Закон об обороте огнестрельного оружия гражданского назначения», разрешающий гражданам Украины хранить и использовать оружие, был внесен на рассмотрение в Ровенский областной совет. 2 июня депутаты на сессии будут решать, дать ли фору националистам, легализовав оружие в области.

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За разрешение оборота огнестрельного оружия выступают неонацисты бывшего «Гражданского корпуса Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Украинская ассоциация владельцев оружия. Они призывают депутатов всех областей принять законы, разрешающие жителям Украины приобретать оружие «для самообороны».

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Напомним, ранее бывший глава неонацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявлял, что если власть на Украине будет действовать в разрез с идеями радикалов, то «снова заговорит улица, а, возможно, и стволы».