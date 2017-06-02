Новосибирск, 2 июня, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Читайте также: Регионам рекомендуют отчитываться о решение проблем «дольщиков»

Анна Алябьева ИА REGNUM Строительство дома в Новосибирске

"Эффект будет тогда, когда это станет одним из критериев эффективности работы губернаторов. По крайней мере, если ответственный за эту работу замгубернатора будет знать, что своим бездействием он подведет шефа, то это будет эффективно. А также, если федеральное правительство будет жестко требовать отчеты и «серьги сестрам» раздавать», — подчеркнул Сергей Аверьяскин.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, согласно подписанному главой правительства РФ Дмитрием Медведевым распоряжению, «высшим должностным лицам… субъектов Федерации рекомендовано утвердить до 1 августа 2017 года региональные планы-графики, приведенные в соответствие с установленной формой, а также ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Минстрой России актуализированный региональный план-график и информацию о ходе его реализации» по решению проблемы обманутых дольщиков.

Отметим, что по данным мэра Новосибирска Анатолия Локтя, которые он озвучил недавно, на сегодняшний день в городе осталось 42 проблемных объекта жилищного строительства. Из них десять запланировано достроить в 2017 году.

«Динамика решения проблемы обманутых дольщиков снижается, но не потому, что мы уделяем этому вопросу меньше внимания, а потому что объекты, которые остались — значительно сложнее предыдущих (…) все долгострои находятся на контроле муниципалитета, по каждому составлен индивидуальный план», — отмечал Локоть 31 мая в ходе выездного совещания по завершению строительства проблемных объектов.

Ранее президент саморегулируемой организации «Строители Сибирского региона» Александр Савельев заявлял, что по количеству долгостроев Новосибирская область уступает только Москве. На середину марта 2017 года по данным Савельева, в регионе насчитывалось 53−54 долгостроя, в Москве на тот же момент был 281 долгострой. Объем инвестиций в строительство по итогам 2016 года в области составил 36,1 млрд рублей, что почти на 40% меньше, чем в 2015 году. Савельев считает, что это говорит о том, что в Новосибирской области «маленький рынок строительных работ, и у строителей мало денег».

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