Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Период с 2008 по 2017 год, когда рост экономики России составлял в среднем не более одного процента в год, является «потерянным десятилетием». Об этом заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе делового завтрака «Что ожидать после мая 2018?» в рамках Международного экономического форума в Петербурге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

«У нас, включая 2017 год, если у нас экономический рост будет полтора или два процента, то с 2008 по 2017 год — десять лет средний темп роста один процент. Это потерянное десятилетие», — сказал он.

По словам бывшего главы Минфина, за десять лет в России не сложилось инновационной экономики, «экономики знаний». Число предприятий, которые занимались инновационными разработками, в течение этого периода находилось на уровне 7−8%, текущий показатель составляет 8−9%.

При этом, согласно концепции долгосрочного развития, доля таких предприятий должна была достичь 40%. Ситуация не изменилась за десять лет, в том числе потому, что не были обеспечены нужные ресурсы и механизмы, пояснил Кудрин.