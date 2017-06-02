Москва, 2 июня, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Член Совфеда Алексей Пушков предостерегает от попыток реабилитировать экс-советника президента США ЗбигневаБжезинского.

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«Пошли попытки реабилитации Бжезинского: мол, он был противником СССР, но не России. Это не так: в России он видел препятствие гегемонии США», — написал Пушков в Twitter.

В апреле в США в возрасте 89 лет скончался самый преданный враг СССР и России Збигнев Бжезинский. Известна его концепция"нового мирового порядка при гегемонии США», который «создается против России, за счет России и на обломках России», изложенная в книге «Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство».

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