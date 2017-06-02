Иркутская область, 2 июня, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Тела двух пропавших в Усть-Удинском районе Иркутской области мальчиков найдены в Братском водохранилище на реке Ангаре, сообщает региональный главк СКР.

pladkani Пустая лодка

Два мальчика девяти и десяти лет пропали в деревне Ключи Усть-Удинского района 1 июня. В этот же день местные жители нашли на берегу Братского водохранилища детские тапочки, предположительно принадлежавшие детям и перевернутую лодку.

Тела детей были обнаружены вечером 1 июня без видимых следов насильственной смерти. По факту инцидента возбуждено дело по статье УК РФ «Убийство малолетних».

Одной из основных версий происшествия стал несчастный случай. Для выяснения точной причины смерти детей назначен ряд экспертиз.

В СКР отметили, что дети воспитывались в благополучной семье.