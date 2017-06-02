Севастополь, 2 июня, 2017, 11:37 — ИА Регнум. На Украине «прокуратура автономной Республики Крым» завела дело в отношении интернет-провайдера за поставку трафика в Крым. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Pixabay.com Интернет трафик

«Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 110−2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины», — говорится в сообщении.

Название интернет-провайдера украинской прокуратурой не указывается, однако сообщается, что услугами компании пользуются государственные органы власти Украины, банки и более 400 других компаний.

На Украине считают, что поскольку компания продолжала работать в Крыму, заинтересованные лица на территории полуострова могли воровать из сетей закрытую информацию.

Напомним, что 31 мая пользователи Крыма, использующие услуги одного из крупнейших украинских провайдеров «Воля», сообщили об отсутствии доступа к российским ресурсам Яндекс и Мail.ru, а также соцсети «Вконтакте». В тот же день ограничения были отменены, а севастопольское отделение «Воли» переименовалось в «Телекоммуникационные системы».

1 июня крымские власти заявили, что полностью отказались от интернет-трафика, который ранее поступал с территории Украины.