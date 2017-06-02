Гуанчжоу, Китай, 2 июня, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро КНР сообщило о введении повышенного «синего» уровня общественной опасности в связи с усилением дождей в южной части Китая. Жителей целого ряда провинций призвали не выходить на улицу без лишней необходимости и быть бдительными.

(сс) George Hodan Ливень

Сильнейшие дожди с грозами, местами градом ожидаются с 2−3 июня в отдельных уездах Гуанси-Чжуанского автономного района, провинций Цзянси, Гуандун, Фуцзянь и Юньнань. Власти указанных регионов предупреждены о возможных последствиях обильного выпадения осадков, коммунальные службы переведены в усиленный режим работы, пишет «Чжунго жибао».

В ряде уездов, расположенных в гористой местности, ожидается сход оползней. Жители нескольких удаленных деревень временно эвакуированы.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения, каждый из уровней отмечен своим цветом. «Синий» соответствует самой слабой угрозе, по мере повышения которой уровень становится «желтым», «оранжевым» и «красным».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, проливные дожди с грозами начались на юге КНР еще 30 мая. До сих пор количество осадков не сократилось.