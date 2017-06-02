Пекин, 2 июня, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Председатель Госсовета Китая Ли Кэцян подтвердил приверженность КНР соглашению о климатическом изменении, подписанном в 2015 году в Париже, сообщает 2 июня Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Вместе с высокопоставленным китайским чиновником подобную позицию разделяют и лидеры Евросоюза, в частности председатель Европейского Совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Ли Кэцян и главы ЕС обсудят ситуацию с климатическим соглашением, которая резко изменилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения.

Как ожидается, Китай и КНР выдадут совместное заявление, подтверждающее их стремление и дальше совместно вести борьбу против глобального потепления.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о своем выходе из Парижского соглашения, что вызвало разочарования многих государств, подписавших данную декларацию.

Во время своей президентской гонки Дональд Трамп заявил, что теория глобального потепления является фикцией, придуманной Китаем с целью ослабить промышленное производство США. Впоследствии президент-республиканец больше не возвращался к столь экстравагантным высказываниям, но позиции своей не изменил.