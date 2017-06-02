Киев, 2 июня, 2017, 11:38 — ИА Регнум. После покушения чеченский доброволец, участник АТО в Донбассе Адам Осмаев находится в реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное. Об этом на своей странице в Facebook написала его жена Амина Окуева.

Laurent Nautilus Бандформирование собранное из чеченских наемников печально известное карательными операциями на Донбассе

1 июня в районе Подол, в Киеве (на ул. Кириловской), в 16.49 было совершено покушение на известных чеченских участников АТО — командира батальона им. Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву.

По словам Окуевоей, «киллер оказался трусом и после неудачного покушения начал просить пощады!

«Он стрелял по Адаму, наверное, не знал, что я была вооружена. Я сразу же выхватила пистолет. Он оказался трусом. После нескольких попаданий начал кричать: сдаюсь, сдаюсь. Мы его выпихнули из машины, оттолкнули от него оружие. Потом Адам сам вышел из машины и упал. Я думала у него только одно ранение. Сейчас как выяснилось несколько. У меня оружие всегда с собой… Важно, чтобы вышли на заказчика. Для меня это главное», — прокомментировала инцидент Окуева (выложено на канале Уoutube).

Она рассказала, что киллер вошел к ней в доверие, сославшись на рекомендации журналиста телеканала «Шустер Лайф» Алексея Стукалова.

«Он сослался на одного очень известного мне в Украине журналиста. Он сказал, что меня порекомендовали журналисты из «Шустер Лайф». Единственным, с кем я общалась из «Шустер Лайф», был Алексей Стукалов. Раньше он был гостевым редактором. Он мне подтвердил, что общался с тем человеком», — добавила Окуева.

При этом Окуева призналась, что выдававший себя за французского журналиста киллер, вызвал у нее подозрения.

Кроме того, тяжелое состояние Осмаева и его киллера Дакара Александра Венусовича подтверждают врачи 17-й киевской больницы.

При этом советник главы МВД, депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко сообщил, что у киллера нашли два новых украинских паспорта: внутренний и заграничный.

«У киллера при себе обнаружены документы гражданина Украины — Дакара Александра Венусовича, 1958 года рождения. Сейчас полиция и спецслужбы проверяют реальность существования такого человека и историю его жизни», — написал на своей странице в Facebook Геращенко.

Он добавил, что внутренний паспорт киллер получил 10 февраля 2016 года, заграничный — спустя пять дней. Также у него нашли справку о присвоении идентификационного кода, выданную 11 февраля 2016 года.

Он полагает, что киллер «был подготовлен российскими спецслужбами».

По данным пресс-службы Главного управления Нацполиции в Киеве киллер произвел выстрелы в чеченских добровольцев после того, как они сели к нему в машину.

«Предварительно установлено: мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет Глок и выстрелил в грудь Осмаева. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка. Оба мужчины были доставлены в больницу. Им оказывают медицинскую помощь», — сказано в сообщении ГУ НП в Киеве от 1 июня.

По факту покушения на убийство двух и более лиц начато уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее украинские силовики задержали и судили Осмаева за подготовку покушения на президента России Владимира Путина. В марте 2014 года Осмаев попросил украинское гражданство.