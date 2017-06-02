Флорида-Кис, США, 2 июня, 2017, 10:57 — ИА Регнум. В США турист натравил на сотрудницу гостиницы своего питбуля после того, как женщина отказалась подняться к нему в номер, сообщает телеканал WPLG.

christels Собака

Инцидент произошел 31 мая в отеле Marathon на архипелаге Флорида-Киз (штат Флорида). 35-летний житель штата Северная Каролина Роберт Медоус разговорился с 19-летней сотрудницей отеля и дал ей 20, объяснив, что она красивая.

В ответ на предложение пройти к нему в номер, так как он ей заплатил за это, девушка отказалась. Мужчина в ярости ушел и вернулся с собакой, которую держал в номере.

Девушка заперлась от пса, прыгнувшего на стойку регистрации, в служебном помещении и вызвала полицию. Полицейские задержали Медоуса.

По данным правоохранителей, мужчина был сильно пьян. Он заявил, что не помнит, что произошло. Ему предъявили обвинения в нарушении общественного порядка и нападении без отягчающих обстоятельств.