Москва, 2 июня, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Деятельность преступной группы, которая организовала подпольную лабораторию по производству крупных партий синтетических наркотиков, пресечена в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает в пятницу, 2 июня, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

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«Предпринятыми мерами установлены организатор и активные участники организованной преступной группы (ОПГ), местонахождение лаборатории, определены роль и участие каждого в незаконных операциях, — говорится в сообщении. — Подтвержден системный характер осуществлявшейся ими противоправной деятельности».

Отмечается, что всего в ходе спецоперации были задержаны пятеро граждан РФ. У злоумышленников изъяли 5,3 кг синтетических наркотиков, а также различное лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.