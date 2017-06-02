Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции США против КНДР, под действие которых попали российские компании, негативным фактором для двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

По его словам, «такие инерционные действия» являются фактором, «который продолжает оказывать негативное влияние на наши двусторонние отношения». Так он ответил на вопрос, было ли такое решение Вашингтона неожиданным.

«Кроме как сожаление это ничего не вызывает», — сказал Песков в рамках ПМЭФ-2017, добавив, что это продолжение прежней линии США.

Ранее Вашингтон ввел санкции в отношении граждан России, Китая и КНДР в связи с ядерной программой Пхеньяна. Под действие санкций попали «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) Эдуарда Худайнатова и ее структура — «ННК Приморнефтепродукт».

Также под санкциями оказался гражданин РФ Игорь Мичурин. По данным Минфина США, он якобы «связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation».

В МИД РФ заявили, что официальный Вашингтон только «множит завалы» в отношениях с РФ, накопившиеся при администрации Барака Обамы.