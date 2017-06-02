Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 10:46 — ИА Регнум. ‍Следование принципу «дадите ресурсы — будут реформы, не дадите — не будут» неэффективно и не может быть основой для работы правительства, сообщил 2 июня российский министр финансов Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Выступая на мероприятии Сбербанка, которое проходило в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ), Силуанов заявил, что в руководстве нужны генераторы реформ, не ожидающие указаний «сверху».

"У нас некоторые воспринимают реформы как дополнительный объем ресурсов: дадите ресурсы — будут реформы, не дадите — не будут, — сказал он. — Такой подход не может лечь в основу следующей команды».

По словам Силуанова, для экономического роста нужны не только налоговые, но и социальные преобразования — реформы «в отраслях человеческого капитала». Именно это, а не увеличение бюджетных расходов, положительно повлияет на экономическое состояние страны и улучшит качество жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня Силуанов заявил, что России надо выстроить долгосрочный тренд на обеспечение стабильности бюджетной системы государства. А пока страна «живет в долг».

Силуанов сказал, что стабильная финансовая и экономическая политика возможна при стабилизации бюджета. «Считаю, что именно через бюджет мы сможем и должны обеспечивать те задачи экономического роста, о которых мы все говорим», — сказал он.

Он подчеркнул, что расходы бюджета должны идти на «человеческий капитал». Но при этом нужны и другие меры в этом направлении.