Грозный, 2 июня, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Военные багги «Чаборз» М-3 будут закупаться для нужд Росгвардии. Такое решение принято руководством ведомства, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Сергеем Меликовым и командующим Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии РФ Евгением Зубаревым.

Autoreview.ru Чаборз М-3

Кроме того, на Международном военно-техническом форуме «Армия — 2017» особый интерес вызвала шестиместная машина М-6 с гибридным двигателем, находящаяся в разработке в Чечне, написал Кадыров на своей странице в Instagram.

По словам главы региона, было также принято решение о поставке нового винтокрылого летательного аппарата автожира и парапланов для авиационной школы, которая будет функционировать при международном учебном центре сил специального назначения в Гудермесе.

Напомним, научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов», организованный Росгвардией, проходил в подмосковном Красноармейске. В нем принимал участие чеченский международный учебный центр сил специального назначения.

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Как сообщало ИА REGNUM, универсальный автомобиль багги собирается на Аргунском автомобильном заводе «Чеченавто». Багги предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и в условиях бездорожья. Машина адаптируется под различные военные и гражданские нужды. Есть трехместная версия багги, а также модель большой шестиместной машины.