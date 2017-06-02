Берлин, 2 июня, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Согласно новым правилам, избрание «старейшего депутата», который является председателем парламента, будет проходить не по возрастному принципу, как это было раньше, а по стажу работы в бундестаге, передает 2 июня Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Norbert Aepli Бундестаг, ФРГ

Инициатива внести поправку исходила от нынешнего председателя бундестага Ламмерта Норберта, члена партии ХДС (Христианско-демократический союз).

Члены партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) отрицательно отнеслись к данной поправке, так как, согласно новым правилам, самым взрослым депутатом бундестага в новом созыве мог стать 77-летний Вильгельм фон Готтберг, член АдГ.

Однако с принятием новых правил, Готтберг теряет возможность быть старейшим депутатом, так как самым «опытным», имеющим большой опыт работы, является министр финансов ФРГ, член ХДС Вольфганг Шойбле, который заседает в бундестаге с 1972 года.

Напомним, что АдГ сможет представить депутатов от своей партии в бундестаге, если наберет более 5% голосов избирателей, до сих пор партия не имеет представителей в парламенте.

Эксперты считают, что данная инициатива и принятие поправки — политический ход ХДС в рамках предвыборной гонки, нацеленный на «урезание» возможных полномочий АдГ в случае ее прохождения в парламент.

Парламентские выборы в Германии пройдут 24 сентября 2017 года.