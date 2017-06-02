Бугуруслан, Оренбургская область, 2 июня, 2017, 10:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области суд признал 28-летнего жителя Бугуруслана виновным в истязании двух детей сожительницы. Мальчикам девяти и 11 лет причинялись физические и психические страдания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Напомним, по данным следствия и суда, мужчина на протяжении длительного времени издевался над детьми. Им наносились побои. Кроме того, малейшая провинность братьям обходилась очень дорого. Отчим ставил ребят на гороховую крупу, заставлял есть бумагу, а также принижал умственные способности одного из братьев.

Бугурусланец приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Стоит отметить за первое полугодие 2016 года в отношении родителей возбуждено 82 уголовных дела по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Резонансным стал случай в Матвеевском районе, когда местная жительница в течение нескольких месяцев покрывала своего сожителя, избивавшего ее восьмилетнего ребенка. Мужчина избивал мальчика, лежащего на земле, наносил ему побои садовой лейкой, заставлял стоять на коленях на семенах гороха.