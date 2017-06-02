Ставрополь, 2 июня, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Научные разработки Тамбовской области найдут применение в экономике Ставропольского края. Это направление, а также другие отражены в соглашении о сотрудничестве, подписанном в рамках Петербургского международного экономического форума-2017, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минэкономразвития Ставрополья.

Григорий Мясоедов. Косцы

Тамбовский опыт в области инноваций уже применяется в Ставропольском крае. В регионе нашли применение разработки научного центра имени И.В. Мичурина, расположенного в Тамбовской области. Технологии суперинтенсивного сада для подсобных хозяйств внедряются в проекте «Сады Ставрополья».

Это направление сотрудничества в Ставропольском крае считают перспективным и намерены развивать.

«И мы, и Тамбовская область очень заинтересованы в сотрудничестве, особенно в пищевой и перерабатывающей промышленности», — прокомментировал глава экономической отрасли южного региона Андрей Мурга.

Соглашение позволит занять ставропольским производителям лучшие позиции на рынках партнера, добавил он.

Мурга напомнил, что в Ставропольском крае созданы комфортные условия для потенциальных инвесторов. В крае действует ряд преференций для них, созданы индустриальные парки, где резиденты получают льготные условия и помощь в обеспечении инфраструктурой новых производств.

Отметим, что в Тамбовской области более 76%территории составляют сельхозугодья, из них 60% — пахотные земли. Важное место в местном сельском хозяйстве занимает производство зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, плодов и мясомолочной продукции.

Соглашения о сотрудничестве Ставрополье также подписало с Ульяновской областью, Татарией.

Напомним, ставропольская делегация в рамках участия в ПМЭФ-2017 приняла участие в работе круглого стола «Российский экспорт: мировой спрос и приоритетные направления», где были обсуждены государственные меры поддержки несырьевого экспорта. Проблемы выхода ставропольского продукта на мировые рынки актуальны для местного предпринимательства. Решение этого вопроса создаст новый импульс для развития экономики края.