Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден не является предателем, однако с тем, что тот сделал, Путин не согласен.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуэден

По его мнению, Сноуден не предал интересы своей страны — все что он сделал, было сделано публично.

«Не нужно было это делать. Если ему что-то не нравится на той работе, куда его пригласили, нужно было просто уволиться — и все», — сказал Путин, фрагмент интервью которого опубликовал журнал The Hollywood Reporter.

Если бы Путина спросили, правильно или нет, что Сноуден пошел дальше, глава государства ответил бы «нет». На вопрос Стоуна, зашло ли АНБ США слишком далеко в программе слежки, российский лидер ответил утвердительно.

«В этом смысле Сноуден прав», — сказал Путин.

Говоря о причинах своего решения уволиться из КГБ СССР в 1991 году, Путин заявил, что не был «согласен с теми действиями, которые предприняло правительство — попыткой правительственного переворота».

«Я не хотел оставаться в рядах спецслужбы в это время», — пояснил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года в России вышел художественный фильм Стоуна об Эдварде Сноудене, бывшем агенте ЦРУ, в 2013 году разоблачившем спецслужбы США. В основу биографического триллера «Сноуден» легли книги «Файлы Сноудена: История самого разыскиваемого человека в мире» журналиста газеты «Гардиан» Люка Хардинга и «Время спрута» адвоката Анатолия Кучерены.

В июне 2014 года Оливер Стоун приобрёл у авторов права на экранизацию. В 2013 году Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании.

Передав файлы, он вылетел в Гонконг, а затем в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». Тогда ему было предоставленно временное убежище сроком на три года, в августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, а в 2017 году продлил его еще на три года.