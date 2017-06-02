Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 10:28 — ИА Регнум. В решении, которое вынес Стокгольмский арбитраж по спору между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром», много «радужных моментов», сообщил журналистам 2 июня заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

Суд

Медведев, находясь на Петербургском международном экономическом форуме, пояснил, что юристы ему сообщили о промежуточном решении, вынесенном 1 июня судом в шведской столице. С текстом решения он ознакомлен.

«Там полно радужных моментов», — сказал Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня суд в Стокгольме вынес промежуточное решение в споре энергетических компания в пользу «Нафтогаз Украины». По решению суда, российский поставщик должен отменить условие «бери или плати» (take or pay) и запрет на реэкспорт. Кроме того, по решению суда, российская компания должна пересмотреть формулу цены с 2014 года.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что отбора российского газа в счет антимонопольного штрафа со стороны Украины не будет. Окончательного решения арбитражного суда еще нет и комментировать особенно нечего.

«В футболе важны забитые голы, а не краткосрочное владение мячом,» — отметил он.

Напомним, в стокгольском суде рассматривается спор «Газпрома» и «Нафтагаза». Украинская компания во II — IV кварталах 2016 года не выбрала голубое топливо по условию «бери или плати» на сумму $5,319 млрд. Киев отказывается следовать обязательствам контракта.