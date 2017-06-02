Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 10:25 — ИА Регнум. В России необходимо увеличить расходы на здравоохранение, чтобы снизить смертность среди людей трудоспособного возраста и в первую очередь — среди мужчин. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава Центра стратегических разработок, бывший глава Минфина Алексей Кудрин.

REGNUM Руины советского санатория

По его словам, перед страной стоит проблема старения населения, которая вынудит власти больше тратить на здравоохранение. При этом 80% умерших в трудоспособном возрасте составляют мужчины.

«Вы знаете, в прошлом году у нас в трудоспособном возрасте умерло 450 тыс. человек, 80% из них — мужчины, если мы не вложимся в это — надо спасать мужчин в общем», — отметил Кудрин.

Он также добавил, что сейчас в России борются за увеличение рождаемости, но при этом «не доучивают» людей. На протяжении десяти лет говорится о новой экономике знаний, которая не складывается. Нужный объем инноваций — 40%, однако сейчас этот показатель лишь 8%, пояснил Кудрин.

Экс-министр финансов подчеркнул, что ЦСР предлагает перераспределить не менее 2,5% ВВП, сделав упор на образование и здравоохранение.