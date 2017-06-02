Москва, 2 июня, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Политолог отметил, что немецкий народ обязан самим фактом своего существования после разгрома во Второй мировой войне Сталину и русскому народу, который отверг предложения Черчилля по полному уничтожению Германии как исторической личности.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Первое, когда мы говорим, что Бандера мерзавец, русофоб и все прочее, мы ничего не говорим про народ. Более того, нелюбимый многими Сталин говорил: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается». Черчилль и другие говорили, что немецкий народ должен быть уничтожен за то, что он сделал». А мы говорили, мы отделяем народ от режима. Это русское и советское свойство. Мы не приравниваем народ к режиму. У нас нет германофобии, франкофобии, украинофобии. Мы говорим, что Бандера — русофоб, мерзавец и нацист, палач, это другой разговор, и что его возвеличили… Но мы никоим образом ничего не говорим по поводу украинского народа и никогда не скажем. Это первое», — отметил политолог, добавляя, что именно русские спасли ряд кавказских народов, включая армянский, от геноцида, который им был уготован под теми или иными агрессивными завоевателями, причем делали это по просьбам самих этих народов.

«Второе. То, что мы создавали определенные возможности для народов, которые входили в русское поле, и то, что мы их спасали (вот, кавказские народы, безусловно)… Наверное, Армения могла долго выбирать между персами и турками, кто лучше режет, но возникли русские, и мы видим… что возникло. Возникла страна, с языком, культурой и всем прочим, и так было всюду! И в основном это происходило по определенным просьбам», — раскрыл свою мысль Кургинян.

Отдельно он отметил незавидную судьбу Украины, если бы она не была в орбите России, на территорию которой покушались и немцы, и поляки».

«Мы, конечно, можем предоставить на будущее или могли предоставить тогда возможность полякам доделать свое «великое» дело на Украине, или немцам, другим. Но мы создали великую Украину с огромной промышленностью, и теперь видно, как эта промышленность летит в тартарары, какая она была, и что было создано… в других частях России, и что такое русская симфония», — продолжил политолог.

Заканчивая свою мысль, Кургинян также подчеркнул принципиальную специфику русских, которые стремятся объять мир во всей его целостности, что и есть настоящая симфония.

«Русские — не колонизаторы, русские — симфонисты. Русские видят их народы, учитывая их специфику, любя их. Как говорил Блок: «Нам внятно всё…» Это есть «Русский мир». Главное, каждый отвечает за себя, и я вам отвечу — я свято верю, что Россия в нынешнем ее состоянии — это катехон, то есть удерживатель мира от сползания в абсолютное зло, и в этом русские нужны всему миру, и всем остальным, так же, как и себе самим», — завершил свое выступление лидер движения «Суть времени».

Ранее политолог также высказал мысль, что нынешняя русофобия, которая поднимает голову в мире, — есть настоящая угроза и вызов для России, на который необходимо дать ответ.