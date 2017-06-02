Уфа, 2 июня, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Создание в России министерства по делам семьи допустила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

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«Детская тема затрагивает как минимум 20 ведомств, (которые) сейчас решают детские проблемы, семейную тематику. Поэтому в какой-то степени аккумулирование в едином ведомстве имеет значение», — сказала она журналистам.

По мнению омбудсмена, создание таких министерств возможно как на федеральном уровне, так и на региональном.