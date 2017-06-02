Москва, 2 июня, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Небольшой дождь и порывистый ветер ожидаются в ближайшее время в Москве. Об этом сообщает в пятницу, 2 июня, Гидрометцентр РФ.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Температура воздуха в столице днем повысится до плюс 10 — 12 градусов, ночью — до плюс 3−5 градусов. Атмосферное давление будет держаться на уровне 738 мм рт. ст.

Ветер ожидается в московском регионе северо-западный со скоростью 5−10 метров в секунду, местами возможны порывы 12−17 метров в секунду.

Как ранее сообщалось ИА REGNUM, 29 мая на Москву и Подмосковье обрушился ураган. Шквалистый ветер, порывы которого достигали 22−24 метра в секунду, повалил сотни деревьев и металлических конструкций.