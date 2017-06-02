Нюрнберг, Германия, 2 июня, 2017, 10:18 — ИА Регнум. В Федеральном ведомстве по вопросам миграции и беженцев Германии (Bamf) отсутствуют отпечатки пальцев около тысячи беженцев, пишет 2 июня Berliner Morgenpost.

stux Отпечатки пальцев

Напомним, что сотрудники ведомства проводят повторную проверку документации около 100 тыс. одобренных заявок беженцев на предоставление им убежища в стране.

«После случая с задержанным офицером бундесвера, который вел двойную жизнь в роли военного и сирийского беженца, мы должны вести тщательную проверку документации», — заявил глава МВД Германии Томас де Мезьер.

Как оказалось, в документации одобренных заявок около тысячи беженцев, отсутствуют отпечатки пальцев и личное фото, что является грубым нарушением, пишет издание.

Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства в Нюрнберге.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Bamf уже проверили в мае 2017 года две тыс. одобренных заявок, из которых 295 решений по сирийским беженцам «вызывают сомнения», а в случае с 185 заявок афганских беженцев — все выглядит «неправдоподобно».

Сотрудники ведомства ссылаются на недостаток квалифицированных кадров и большое число увольнений.