Москва, 2 июня, 2017, 10:05 — ИА Регнум. В московских аэропортах утром 2 июня отменены или задержаны более 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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По состоянию на 9:00 мск 18 рейсов отменено в аэропорту «Домодедово», вылет 20 самолетов задерживается. В «Шереметьево» задержаны 7 рейсов.

Вылеты из аэропортов «Внуково» и «Жуковский» осуществляются по расписанию.

По данным Гидрометцентра РФ, погоду 2 июня в Москве определяет глубокий циклон. В столице будет пасмурно, ветрено и холодно — столбик термометра не поднимется выше 16 градусов выше нуля. Ожидается небольшой дождь, местами — порывы ветра до 15−20 м/с.