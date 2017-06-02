Берлин, 2 июня, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Глава канцелярии Ангелы Меркель Петер Альтмайер отклонил призыв президента США Дональда Трампа пересмотреть Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 году, сообщает 2 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Глава Белого дома 1 июня заявил, что Соединенные Штаты выйдут из соглашения по климату, что не закрывает двери для переговоров по данным вопросам. Вашингтон готов вновь стать участником подобных соглашений, в случае если условия будут пересмотрены.

По словам Альтмайера решение Трампа разочаровывает, так как для Германии Соединенные Штаты были главным союзником в этих вопросах.

«Печально, что один из важнейших союзников в деле защиты климата одним росчерком пера все разрушил», — отметил Альтмайер.

Однако, как считает глава канцелярии Меркель, даже США не в состоянии изменить международную политику в области борьбы с глобальным потеплением. Переговоры о новой сделке по климату, резюмирует Альмайер, были бы ошибкой.

Напомним, президент США Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании заявлял, что выйдет из Парижского соглашения по климату, так как, с его точки зрения, подобные программы антинаучны по своей природе и сдерживают промышленное развитие Соединенных Штатов.