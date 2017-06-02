Пекин, 2 июня, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, по состоянию на 2 июня паритетный курс национальной валюты КНР к доллару США составил 6,807 юаня за доллар. Таким образом, китайская валюта укрепилась на 20 базисных пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Укрепление юаня зарегистрировано уже в третий день подряд, как отмечают аналитики, усиление национальной валюты КНР, связано с заявлением ЦБ КНР о планах по пересмотру методики расчета паритетного курса юаня к доллару, пишет «Синьхуа».

Накануне, 1 июня, национальная валюта КНР установила рекорд, укрепившись сразу на 0,8%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, при новой схеме расчета паритетного курса будет учитываться циклический фактор. По мнению экономистов из КНР, это позволит наиболее точно определять состояние национальной валюты.