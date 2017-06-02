Москва, 2 июня, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году в Уфе Всемирной фольклориады. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимр Путин

«Провести VI Всемирную фольклориаду в 2020 году в г. Уфе. Правительству РФ образовать организационный комитет по подготовке и проведению VI Всемирной фольклориады», — говорится, в частности, в документе.

Согласно указу, оргкомитету поручено разработать план основных мероприятий. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением фольклориады, будет осуществляться Министерством культуры РФ в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2017 год. Правительству Башкирии рекомендовано принять меры по обеспечению подготовки и проведения фольклориады, в том числе по финансированию расходов за счет средств бюджета республики и средств внебюджетных источников.

Отметим, что Всемирная фольклориада проходит раз в четыре года. Первое подобное мероприятие прошло в Нидерландах в 1996 году, в этом году она состоится в Мексике.