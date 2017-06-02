Москва, 2 июня, 2017, 09:58 — ИА Регнум. "Русский мир» — это принципиально иное представление по очень многим вопросам, действительно свойственное русской цивилизации. Симфония, — заявил Сергей Кургинян отвечая на вопрос одного из экспертов со стороны его оппонента по передаче Александра Сытина. — Русские считают, что они должны построить симфонию народов, и они строили эту симфонию, потому что… ни одна религия не пострадала в России, ни одна: ни протестантизм, ни католицизм, ни якутский шаманизм, ни бурятский ламаизм, ничто… Екатерина была «Белой Тарой»… это русская симфония, и хасиды поддерживали Александра против Наполеона. Это принцип симфонии. Когда Бисмарк говорил: «Государство строится железом и кровью», ему Тютчев отвечал: «А мы попробуем любовью».

Степан Карпов. Фрагмент. Дружба народов. 1924

Напомним, что темой передачи является «русофобия», которую Кургинян назвал одним из серьёзнейших вызовов, который не ограничивается лишь словесными декларациями, но напрямую связан с политической практикой.