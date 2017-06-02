Ростов-на-Дону, 2 июня, 2017, 09:54 — ИА Регнум. На территории одного из садоводческих товариществ в районе Ростовского моря в День защиты детей произошёл скандал. Пьяная воспитательница устроила погром в магазине на улице Грациозной. Очевидец распространил подтверждающее видео с нецензурной бранью в социальной сети.

ИА REGNUM Праздник в школе

«Директор магазина устроила праздник для ребят, разыграла четыре велосипеда и другие подарки. Дочери нетрезвой воспитательницы не достался велосипед, и пьяная мать пришла в магазин, набросилась на продавщиц и требовала велосипед», — написал интернет-пользователь.

Женщина сама призналась в том, что является воспитателем детского садика. Возможно, таким образом она хотела повлиять на итоги детского конкурса, чтобы заполучить заветный подарок.

Интернет-пользователи осудили выходку ростовчанки, задавшись вопросом, где женщина смогла приобрести горячительное в день запрета розничной торговли алкоголем. Комментаторы считают, что даже если женщина приняла на грудь, то вести себя надо прилично и оставаться человеком.

«Какая бы там ситуация не была, правдивый розыгрыш или подстроенный, это не позволяет женщине с такой профессией агрессивно себя вести», — написала Анастасия М.

Еще один пользователь соцсети заявил, что человек, который так себя ведет, не должен работать с детьми.

По имеющейся информации, инцидент попал в поле зрения правоохранительных органов. Они разбираются в произошедшем.