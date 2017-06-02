Сантьяго, 2 июня, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Президент Чили Мишель Бачелет 1 июня объявила о представлении в Конгресс законопроекта о равном браке, инициативы, которая была частью ее предвыборных обещаний в 2013 году и уже давно ожидается организациями, отстаивающими права сексуальных меньшинств, сообщает El Periódico.

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«Во втором семестре мы передадим уважаемому Конгрессу законопроект о равном браке, потому что не может быть, чтобы черствые предрассудки были сильнее, чем любовь», — заявила президент в своей речи в Национальном конгрессе.

В последнем президентском докладе Конгрессу, президент отметила, что во время ее правления «добилась прогресса в расширении личных свобод и права на уважение наших эмоциональных и семейных решений».

Несмотря на ожидания президента, заявление о намерении представить в Конгресс данный законопроект было встречено с критикой со стороны различных организаций, защищающих права сексуальных меньшинств, так как они считают его запоздалым.

Фонд и Движение гомосексуальной интеграции и освобождения (Movilh) подвергли критике задержку в представлении законопроекта Конгрессу, что, по их мнению, нарушает обязательство, принятое президентом в ООН.

Напомним, после принятия в 2015 году Соглашения о гражданском союзе Бачелет заявила, что «пришло время сделать еще один шаг». И в мае 2016 года правительство Чили подписало твердое обязательство с движением Movilh в пользу закона о гендерной идентичности, усыновлении однополыми парами и равенстве брака в процессе, который проходил при посредничестве Межамериканской комиссии по правам человека.

Это международное соглашение было одобрено в сентябре 2016 года главой Чили на Генеральной Ассамблее ООН, где она обязалась представить предложение Конгрессу о равном браке в первой половине 2017 года.