Венеция, Италия, 2 июня, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Слишком много отелей построили в Венеции. Мэрия города решила запретить строительство новых отелей и B&B в историческом центре города. Административный совет 1 июня одобрил проект резолюции, который блокирует запросы на разрешения по преобразованию зданий в жилые помещения для туристов, а также на расширение уже существующих. По каждому объекту недвижимости будет дана отдельная оценка и каждый конкретный случай будет решаться на городском совете.

Алексей Боголюбов. Венеция

«Ситуация довольно тяжелая, — цитирует La Repubblica главу департамента городского планирования, Массимилиано Де Мартин. — В историческом центре города, включая комнаты для размещения различных типов, уже есть 47.229 места на 25 400 номеров».

В 2016 году Венеция достигла исторического рекорда, население города упало ниже 55 тысяч жителей. Венецианцы, в том числе из-за постоянного потока туристов, теперь уезжают из города, по оценкам экспертов в 2030 году на улицах города буду гулять только туристы.

Администрация Венеции не раз объявляла о введении строгих мер для сохранения Венеции, уникального города — объекта ЮНЕСКО. Так, поднимался вопрос о введении квот для туристов и установления специальных счетчиков, чтобы отслеживать туристические потоки. В прошлом году Венецию посетили более 7 миллионов туристов.