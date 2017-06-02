Кабул, 2 июня, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Силы безопасности Афганистана открыли огонь в воздух, чтобы разогнать демонстрантов в столице страны городе Кабуле, сообщает 2 июня Reuters.

Кабул

Акции протеста в афганской столице связаны с требованием отставки правительства Ашрафа Гани.

Акция протеста, к которой присоединились свыше 1 тыс. участников вспыхнула после крупного террористического акта в центре Кабула, унесшего жизни по меньшей мере 80 человек.

Протестующие пытались проникнуть за полицейский кордон, силы правопорядка вынуждены были применить огнестрельное оружие, они стреляли в воздух, поэтому пострадавших не было.

Напомним, 31 мая в столице Афганистана Кабуле произошел крупный террористический акт. Смертник подорвал грузовик, начиненный взрывчатым веществом недалеко от посольства Германии. В результате теракта погибло порядка 90 человек, около 500 человек получили ранения.

Правительство обвинило в теракте группировку «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также спецслужбы Пакистана, оказавшие ей содействие. Радикалы и официальные лица Пакистана отвергли данные обвинения.