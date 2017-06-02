Омск, 2 июня, 2017, 09:43 — ИА Регнум. В Омской области 2 июня подтоплено 49 приусадебных участков в Черлакском муниципальном районе, 26 приусадебных участков в Усть-Ишимском муниципальном районе и 67 дачных участков на территории СНТ «Тепличный-2» в Ленинском административном округе Омска. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС России.

Исаак Левитан. Весна. Большая вода (фрагмент). 1897

В Черлакском муниципальном районе уровень реки Иртыш у рабочего поселка Черлак составляет 581 см. Он уменьшился на 6 мс за сутки. Прогнозируется дальнейшее понижение уровня воды.

В Усть-Ишимском муниципальном районе уровень воды в Иртыше за сутки вырос на 7 см и составил 763 см. По информации МЧС, в ближайшие сутки возможно повышение уровня воды — от 7 до 12 см. Количество подтопленных в районе приусадебных участков за сутки выросло с 6 до 26. Подтопленных жилых домов нет. Затруднено и нарушено автотранспортное сообщение с 12 населенными пунктами. От райцентра отрезаны два населенных пункта — Кайлы и Красноярка Кайлинского сельского поселения. В ведомстве заверили, что запас баллонов бытового газа, продуктов питания и медикаментов создан на месяц. Организована доставка продуктов питания и медикаментов по реке Ишим с помощью плавсредств. Развернут пункт временного размещения населения в Усть-Ишимском интернате-лицее.

1 мая в Усть-Ишимский район прибыла группировка Сибирского спасательного центра — 120 человек, 22 единицы техники, 10 плавсредств, беспилотный летательный аппарат. Для ликвидации последствий подтопления в поселке Усть-Ишим задействованы 339 человек и 96 единиц техники.

Между тем, по данным областного главка МЧС, сотрудники ведомства совместно с правительством региона «предпринимают все необходимые защитные меры для снижения ущерба, возможного при осложнении паводковой обстановки». Ведутся работы по наращиванию защитных дамб, откачке воды из низменных участков, прочистке водоотводных каналов, оказанию адресной помощи населению.

«Наша основная задача — оказать помощь каждому человеку, начиная от тяжелой работы по возведению защитных сооружений и откачке воды, заканчивая помощью людям в эвакуации материальных ценностей и домашнего скота. Есть силы и средства — будем делать», — прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут.

По оценкам МЧС, специалистов и техники достаточно, чтобы противостоять «большой воде».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области с 17 мая в связи с повышением уровня воды в реке Иртыш был введен режим ЧС. В Черлакском муниципальном районе было подтоплено более 20 домов, но вода постепенно отступила.

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По состоянию на утро 1 июня в регионе был подтоплен 51 приусадебный участок в Черлакском муниципальном районе, шесть приусадебных участков в Усть-Ишимском муниципальном районе и 79 дачных участков на территории СНТ «Тепличный-2» в Ленинском административном округе Омска.