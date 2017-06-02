Москва, 2 июня, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам прорабатывается в правительстве РФ, при этом Пенсионный фонд России (ПФР) не готовит предложений по повышению выплат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Мы пока исполняем действующее законодательство. И на этот год никаких таких предложений не готовим. Да, действительно, вопрос обсуждался, в том числе на отчете правительства в Госдуме. Но пока находится в проработке», — сказал ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ПФР Антон Дроздов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам обсуждения в Госдуме отчета правительства о результатах работы в 2016 году поручил Минтруду, Минфину, Минэкономразвития России совместно с ПФР дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, включая финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и с Пенсионным фондом Российской Федерации в целом. О результатах доложить в правительство Российской Федерации до 24 мая 2017 года.

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Вместе с тем 24 апреля 2017 года министр труда Максим Топилин заявил, что на сегодня нет решений по индексации пенсий для работающих пенсионеров. По его словам, министерство посчитало, что индексация пенсий работающих пенсионеров от российского бюджета потребует 170−200 млрд рублей.