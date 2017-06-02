Пекин, 2 июня, 2017, 09:42 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Лу Кан подтвердил информацию о предстоящем визите председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан, где китайский лидер примет участие в работе форума ШОС.

antilong Си Цзиньпин

По словам пресс-секретаря МИД КНР, председатель КНР прибудет в Казахстан по личному приглашению своего коллеги Нурсултана Назарбаева. В рабочий график китайского лидера также включено посещение торжественной церемонии открытия World Expo в Астане, пишет «Чжунго синьвэнь».

8 июня в Астане начнет свою работу саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как ожидается, в ходе форума будет официально оформлено членство Индии в организации.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдёт в Казахстане 8−9 июня.